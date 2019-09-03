04.09.2019
00:26
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Культура & Образование

Сегодня день рождения художника

Сегодня, 4 сентября исполнилось 76 лет Исаю Ефимовичу КАПИТОНОВУ, известному художнику, живописцу.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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