Сегодня день рождения художника и артиста

Сегодня, 6 июля исполнилось 80 лет Фрументию Петровичу САФРОНОВУ, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия), выпускнику Щепкинского театрального училища 1966 года. В этот же день исполнилось 80 лет Николаю Афанасьевичу ПАВЛОВУ, художнику, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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