26.07.2022
00:20
119
Политика
Сегодня день рождения губернатора и руководителя
Сегодня, 26 июля исполнилось 8 лет Владу Михайловичу ПЕРМЯКОВУ, первому заместителю председателя государственного жилищного и строительного надзора Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 40 лет Владимиру Викторовичу СОЛОДОВУ, губернатору Камчатского края, бывшему председателя правительства Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.07.2022
0
1
26.07.2022
0
86
25.07.2022
0
72
25.07.2022
0
121
25.07.2022
0
183
25.07.2022
0
246
25.07.2022
0
243
25.07.2022
0
212
25.07.2022
2
1476
25.07.2022
0
411
25.07.2022
0
324
25.07.2022
0
928
25.07.2022
0
413
25.07.2022
0
2055
25.07.2022
0
19632
25.07.2022
0
1370
25.07.2022
0
298
25.07.2022
0
588
25.07.2022
0
225
25.07.2022
0
559
25.07.2022
0
426
25.07.2022
0
341
25.07.2022
0
342
25.07.2022
0
273
25.07.2022
0
1064
25.07.2022
0
1916
25.07.2022
0
1186
25.07.2022
0
407
25.07.2022
0
572
25.07.2022
0
294
25.07.2022
0
1688
25.07.2022
0
1215
25.07.2022
0
413
25.07.2022
0
326
25.07.2022
0
825
25.07.2022
0
274
25.07.2022
2
1597
25.07.2022
0
950
25.07.2022
0
414
25.07.2022
0
641
25.07.2022
0
1892
25.07.2022
0
567
25.07.2022
0
6268
24.07.2022
0
1561
24.07.2022
2
5427
24.07.2022
0
804
24.07.2022
0
1652
24.07.2022
0
1162
24.07.2022
0
1367
24.07.2022
0
1160
24.07.2022
0
938
24.07.2022
0
2537
24.07.2022
0
1345
24.07.2022
0
5198
23.07.2022
0
4091
ТОП НОВОСТИ
25.07.2022
0
20045
23.07.2022
0
11127
22.07.2022
1
10118
20.07.2022
0
9726
20.07.2022
0
8828
21.07.2022
1
8521
21.07.2022
1
7513
22.07.2022
0
6929
20.07.2022
2
6412
23.07.2022
0
6407
Добавить комментарий