26.07.2022
00:20
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Политика

Сегодня день рождения губернатора и руководителя

Сегодня, 26 июля исполнилось 8 лет Владу Михайловичу ПЕРМЯКОВУ, первому заместителю председателя государственного жилищного и строительного надзора Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 40 лет Владимиру Викторовичу СОЛОДОВУ, губернатору Камчатского края, бывшему председателя правительства Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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