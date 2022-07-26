Сегодня день рождения губернатора и руководителя

Сегодня, 26 июля исполнилось 8 лет Владу Михайловичу ПЕРМЯКОВУ, первому заместителю председателя государственного жилищного и строительного надзора Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 40 лет Владимиру Викторовичу СОЛОДОВУ, губернатору Камчатского края, бывшему председателя правительства Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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