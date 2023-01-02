Сегодня день рождения глaвы, жyрнaлистa, хyдожницы и общественников

Сегодня, 2 января отмечает свой день рождения Агния Семеновна СИМОНОВА, глава Ботуобуйинского наслега Мирнинского района. В этот же день исполнилось 38 лет Николаю БОРИСОВУ, известному журналисту, корреспонденту ЯСИА. Сегодня отмечает свой день рождения Сардаана ИВАНОВА, известная художница. 2 января исполнилось 62 года Виталию СУР, известному журналисту. В этот же день исполнилось 66 лет Илье Филипповичу МИХАЛЬЧУКУ, бывшему мэру города Якутска. Сегодня исполнилось 66 лет Виктору Николаевичу СТАНИЛОВСКОМУ, бывшему главе Нерюнгринского района. 2 января исполнилось 63 года Сергею Августовичу СЮЛЬСКОМУ, общественному деятелю. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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