02.01.2023
00:09
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Общество

Сегодня день рождения глaвы, жyрнaлистa, хyдожницы и общественников

Сегодня, 2 января отмечает свой день рождения Агния Семеновна СИМОНОВА, глава Ботуобуйинского наслега Мирнинского района.

В этот же день исполнилось 38 лет Николаю БОРИСОВУ, известному журналисту, корреспонденту ЯСИА.

Сегодня отмечает свой день рождения Сардаана ИВАНОВА, известная художница.

2 января исполнилось 62 года Виталию СУР, известному журналисту.

В этот же день исполнилось 66 лет Илье Филипповичу МИХАЛЬЧУКУ, бывшему мэру города Якутска.

Сегодня исполнилось 66 лет Виктору Николаевичу СТАНИЛОВСКОМУ, бывшему главе Нерюнгринского района.

2 января исполнилось 63 года Сергею Августовичу СЮЛЬСКОМУ, общественному деятелю.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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