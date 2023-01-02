Общество
Сегодня день рождения глaвы, жyрнaлистa, хyдожницы и общественников
Сегодня, 2 января отмечает свой день рождения Агния Семеновна СИМОНОВА, глава Ботуобуйинского наслега Мирнинского района.
В этот же день исполнилось 38 лет Николаю БОРИСОВУ, известному журналисту, корреспонденту ЯСИА.
Сегодня отмечает свой день рождения Сардаана ИВАНОВА, известная художница.
2 января исполнилось 62 года Виталию СУР, известному журналисту.
В этот же день исполнилось 66 лет Илье Филипповичу МИХАЛЬЧУКУ, бывшему мэру города Якутска.
Сегодня исполнилось 66 лет Виктору Николаевичу СТАНИЛОВСКОМУ, бывшему главе Нерюнгринского района.
2 января исполнилось 63 года Сергею Августовичу СЮЛЬСКОМУ, общественному деятелю.
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