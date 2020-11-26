26.11.2020
00:45
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Якутия

Сегодня день рождения главы улуса

Сегодня, 26 ноября исполнилось 55 лет Ивану Петровичу ПАВЛОВУ, главе администрации Момского улуса.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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