26.11.2020
00:45
65
Якутия
Сегодня день рождения главы улуса
Сегодня, 26 ноября исполнилось 55 лет Ивану Петровичу ПАВЛОВУ, главе администрации Момского улуса.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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