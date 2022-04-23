Сегодня день рождения главы улуса, замминистра, руководителя, звезды эстрады, пресс-секретаря и политика

Сегодня, 23 апреля исполнилось 38 лет Иннокентию Семеновичу СИВЦЕВУ, главе Оймяконского улуса.

В этот же день отмечает свой день рождения Надежда Вячеславовна МОХНАЧЕВСКАЯ, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 56 лет Николаю Николаевичу ЦЫПАНДИНУ, директору ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная спортивная школа по футболу».

23 апреля исполнилось 45 лет Александру Игоревичу ДЬЯЧКОВСКОМУ – СААРЫНУ, звезде якутской эстрады.

В этот же день отмечает свой день рождения Ольга ГОЛИКОВА, пресс-секретарь Центра нефрологии и длиализа Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнился 61 год Иннокентию Давыдовичу ВАСИЛЬЕВУ, известному коммунисту, политическому деятелю.