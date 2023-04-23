Сегодня день рождения главы улуса, замминистра, руководителя, звезды эстрады, артиста цирка, пресс-секретаря и политика

Сегодня, 23 апреля исполнилось 39 лет Иннокентию Семеновичу СИВЦЕВУ, главе Оймяконского улуса.

В этот же день отмечает свой день рождения Надежда Вячеславовна МОХНАЧЕВСКАЯ, первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 57 лет Николаю Николаевичу ЦЫПАНДИНУ, директору ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная спортивная школа по футболу».

23 апреля исполнилось 46 лет Александру Игоревичу ДЬЯЧКОВСКОМУ – СААРЫНУ, звезде якутской эстрады.

В этот же день отмечает свой день рождения Ольга ГОЛИКОВА, пресс-секретарь Центра нефрологии и длиализа Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 62 года Иннокентию Давыдовичу ВАСИЛЬЕВУ, известному коммунисту, политическому деятелю.

23 апреля исполнилось 65 лет Владимиру Семеновичу ИВАНОВУ, заслуженному артисту РС(Я), артисту цирка.

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