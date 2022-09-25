Сегодня день рождения главы улуса, социолога, журналистов и артиста

Сегодня, 25 сентября исполнилось 54 года Анатолию Васильевичу ГРИГОРЬЕВУ, главе Сунтарского улуса. В этот же день отмечает свой день рождения Юрий ЖЕГУСОВ, известный социолог. Сегодня отмечает свой день рождения Ксения ЭВЕРЕСТ, известный журналист, корреспондент газеты «Эхо столицы». 25 сентября отмечает свой день рождения Аркадий ЛЕБЕДЕВ, известный журналист. В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Иннокентьевна ПОИСЕЕВА, общественный деятель. Сегодня исполнилось 46 лет Петру Николаевичу САДОВНИКОВУ, артисту театра и кино, заслуженному артисту Республики Саха (Якутия). Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх