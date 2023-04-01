Сегодня день рождения главы улуса, руководителя, артистки, поэтессы и журналистов

Сегодня, 1 апреля исполнилось 39 лет Ивану Ивановичу ЛЕВИНУ, главе Кобяйского улуса.

В этот же день исполнилось 62 года Петру Николаевичу ЧЕРЕМКИНУ, исполнительному директору Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Ольга Анатольевна ВЕШНИКОВА, генеральный директор Ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, генеральный директор НКО (фонд) «Семья для ребенка».

1 апреля отмечает свой день рождения Клавдия Филипповна ХАТЫЛАЕВА, народная и заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), культуролог, этнопевица, педагог.

В этот же день отмечает свой день рождения Яна БАЙГОЖАЕВА, известная поэтесса и журналистка.

Сегодня отмечает свой день рождения Айна ВИНОКУРОВА, известная телеведущая.

1 апреля исполнилось 49 лет Евгению ГРИБЧАТОВУ, известному журналисту.

В этот же день отмечает свой день рождения Юлия БОЧКАРЕВА, известный журналист.

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