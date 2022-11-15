Сегодня день рождения главы улуса, профессора, оперных певиц, поэта и журналиста

Сегодня, 15 ноября исполнился 61 год Владимиру Семеновичу ПОСКАЧИНУ, главе Верхневилюйского улуса.

В этот же день исполнился 81 год Анатолию Игнатьевичу ГОГОЛЕВУ, заслуженному деятелю науки РФ, доктору исторических наук, профессору СВФУ им. М.К. Аммосова, этнографу, археологу, этнологу.

Сегодня отмечает свой день рождения Нина Николаевна ЧИГИРЕВА, оперная певица, заслуженная артистка РС(Я) и РФ, народная артистка РС(Я).

В этот же день отмечает свой день рождения Феодосия Петровна ШАХУРДИНА, оперная певица, лауреат международных конкурсов.

15 ноября отмечет свой день рождения Кира КУРИЛОВА, корреспондент радио ГТРК САХА.

В этот же день отмечает свой день рождения Борис ПАВЛОВ, поэт и журналист.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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