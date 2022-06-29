29.06.2022
00:47
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Общество

Сегодня день рождения главы улуса, лидера Саха диаспоры и руководителя

Сегодня, 29 июня исполнилось 46 лет Николаю Николаевичу ХАРБИНУ, главе Олекминского улуса.

В этот же день отмечает свой день рождения Лариса Реасовна КУЛАКОВСКАЯ, лидер Саха диаспоры в Сербии, организатор международных проектов.

Сегодня исполнился 61 год Олегу Николаевичу АРЖАКОВУ, бизнесмену, директору ООО «Технопрогресс».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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