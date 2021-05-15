15.05.2021
00:21
100
Общество
Сегодня день рождения главы улуса, искусствоведа, рокера и деятеля культуры
Сегодня, 15 мая исполнилось 40 лет Якову Иннокентьевичу СТЕПАНОВУ, главе администрации Томпонского района.
В этот же день отмечает свой день рождения Татьяна Петровна ТИШИНА, известный искусствовед, отличник культуры Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 60 лет Юрию Алексеевтчу ВАСИЛЬЕВУ – БАХЫЛААЮ, гитаристу и солисту рок-группы «Чолбон», отличнику культуры Республики Саха (Якутия).
15 мая отмечает свой день рождения Галина Васильевна НЕЛЬБИСОВА, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), отличник печати РС (Я), отличник социальной службы РС (Я).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.05.2021
59
14.05.2021
137
14.05.2021
197
14.05.2021
119
14.05.2021
119
14.05.2021
166
14.05.2021
161
14.05.2021
280
14.05.2021
476
14.05.2021
171
14.05.2021
440
14.05.2021
933
14.05.2021
815
14.05.2021
566
14.05.2021
158
14.05.2021
349
14.05.2021
151
14.05.2021
142
14.05.2021
156
14.05.2021
410
14.05.2021
189
14.05.2021
171
14.05.2021
551
14.05.2021
129
14.05.2021
516
14.05.2021
1040
14.05.2021
225
14.05.2021
170
14.05.2021
181
14.05.2021
444
14.05.2021
405
14.05.2021
171
14.05.2021
177
14.05.2021
150
14.05.2021
369
14.05.2021
1222
14.05.2021
1228
14.05.2021
459
14.05.2021
248
14.05.2021
391
14.05.2021
212
14.05.2021
245
14.05.2021
612
14.05.2021
408
14.05.2021
795
14.05.2021
226
14.05.2021
327
14.05.2021
969
14.05.2021
323
14.05.2021
339
14.05.2021
353
14.05.2021
1262
13.05.2021
1772
13.05.2021
570
13.05.2021
716
13.05.2021
405
13.05.2021
345
13.05.2021
1385
ТОП НОВОСТИ
10.05.2021
7899
11.05.2021
7664
10.05.2021
6571
09.05.2021
5950
10.05.2021
5025
12.05.2021
4187
09.05.2021
3516
10.05.2021
2922
12.05.2021
2894
11.05.2021
2667