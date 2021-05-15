Сегодня день рождения главы улуса, искусствоведа, рокера и деятеля культуры

Сегодня, 15 мая исполнилось 40 лет Якову Иннокентьевичу СТЕПАНОВУ, главе администрации Томпонского района. В этот же день отмечает свой день рождения Татьяна Петровна ТИШИНА, известный искусствовед, отличник культуры Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 60 лет Юрию Алексеевтчу ВАСИЛЬЕВУ – БАХЫЛААЮ, гитаристу и солисту рок-группы «Чолбон», отличнику культуры Республики Саха (Якутия). 15 мая отмечает свой день рождения Галина Васильевна НЕЛЬБИСОВА, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), отличник печати РС (Я), отличник социальной службы РС (Я).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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