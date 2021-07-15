Сегодня день рождения главы улуса и руководителей

Сегодня, 15 июля исполнилось 59 лет Михаилу Михайловичу СОРОВУ, главе Таттинского улуса.

В этот же день исполнился 61 год Петру Васильевичу РУМЯНЦЕВУ, директору ГКУ РС (Я) «Национальный архив Республики Саха (Якутия)».

Сегодня отмечает свой день рождения Матрена Степановна ПАВЛОВА, директор ГБУ РС (Я) «Театр юного зрителя», заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

15 июля отмечает свой день рождения Мария Дмитриевна ЛУКИНА, председатель ОО «Тумэн», заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Елизавета Гаврильевна СИДОРОВА, общественный деятель.