Сегодня день рождения главы улуса и омбудсмена

Сегодня, 15 февраля исполнилось 43 года Никите Викторовичу АНДРЕЕВУ, главе Горного улуса. В этот же день исполнилось 49 лет Константину Васильевичу РОББЕКУ, уполномоченному по правам коренных малочисленных народов Севера в Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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