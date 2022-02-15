15.02.2022
00:09
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Якутия
Сегодня день рождения главы улуса и омбудсмена
Сегодня, 15 февраля исполнилось 43 года Никите Викторовичу АНДРЕЕВУ, главе Горного улуса.
В этот же день исполнилось 49 лет Константину Васильевичу РОББЕКУ, уполномоченному по правам коренных малочисленных народов Севера в Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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