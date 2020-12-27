27.12.2020
00:09
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Общество
Сегодня день рождения главы улуса, депутата и модельера
Сегодня, 27 декабря исполнилось 58 лет Алексею Егоровичу МАНДАРОВУ, главе Жиганского улуса.
В этот же день исполнилось 34 года Андрею Викторовичу ЛЕБЕДЕВУ, председателю постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы.
Сегодня отмечает свой день рождения Дора МАХАТЫРОВА, известный модельер.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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