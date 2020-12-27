27.12.2020
00:09
127

Общество

Сегодня день рождения главы улуса, депутата и модельера

Сегодня, 27 декабря исполнилось 58 лет Алексею Егоровичу МАНДАРОВУ, главе Жиганского улуса.

В этот же день исполнилось 34 года Андрею Викторовичу ЛЕБЕДЕВУ, председателю постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы.

Сегодня отмечает свой день рождения Дора МАХАТЫРОВА, известный модельер.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх