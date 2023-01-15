15.01.2023
00:52
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Якутия
Сегодня день рождения главы улуса
Сегодня, 15 января исполнилось 35 лет Афанасию Афанасьевичу АНДРОСОВУ, главе Булунского улуса.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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