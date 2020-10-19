19.10.2020
01:21
66
Якутия
Сегодня день рождения главы района
Сегодня, 19 октября исполнилось 66 лет Георгию Николаевичу ФЕДОРОВУ, главе администрации Усть-Янского района.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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