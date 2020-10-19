19.10.2020
01:21
66

Якутия

Сегодня день рождения главы района

Сегодня, 19 октября исполнилось 66 лет Георгию Николаевичу ФЕДОРОВУ, главе администрации Усть-Янского района.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх