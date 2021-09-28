Сегодня день рождения главы района, телезвезды, редактора журнала, мелодиста и экс-руководителя

Сегодня, 28 сентября исполнился 41 год Валерию Михайловичу СЕНТЯКОВУ, главе Нижнеколымского района. В этот же день исполнился 51 год Дмитрию АРГУНОВУ, телезвезде НВК САХА. Сегодня исполнилось 34 года Николаю КРИВОШАПКИНУ, главному редактору журнала «Уйэ». 28 сентября отмечает свой день рождения Мария Егоровна БУРНАШЕВА, мелодист, автор 30 песен, отличник культуры Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 70 лет Владимиру Филипповичу ПЕТРОВУ, депутату Ил Тумэн третьего созыва, бывшему генеральному директору ХК «Якутуголь».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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