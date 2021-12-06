06.12.2021
00:01
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Якутия
Сегодня день рождения главы района и спикера
Сегодня, 6 декабря исполнилось 59 лет Жумарту Жакслыковичу АБИЛЬМАНОВУ, главе Ленского района.
В этот же день исполнилось 64 года Аркадию Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, председателю Совета депутатов Булунского района.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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