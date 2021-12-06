Сегодня день рождения главы района и спикера

Сегодня, 6 декабря исполнилось 59 лет Жумарту Жакслыковичу АБИЛЬМАНОВУ, главе Ленского района. В этот же день исполнилось 64 года Аркадию Николаевичу АЛЕКСЕЕВУ, председателю Совета депутатов Булунского района.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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