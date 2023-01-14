Сегодня день рождения главы района и психолога

Сегодня, 14 января исполнилось 50 лет Роману Михайловичу ЩЕГЕЛЬНЯКУ, главе Нерюнгринского района. В этот же день исполнилось 65 лет Александру Алексеевичу ПАХОМОВУ, общественному деятелю. Сегодня отмечает свой день рождения Надежда ВАСИЛЬЕВА, известный психолог. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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