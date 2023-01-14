14.01.2023
00:50
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Общество
Сегодня день рождения главы района и психолога
Сегодня, 14 января исполнилось 50 лет Роману Михайловичу ЩЕГЕЛЬНЯКУ, главе Нерюнгринского района.
В этот же день исполнилось 65 лет Александру Алексеевичу ПАХОМОВУ, общественному деятелю.
Сегодня отмечает свой день рождения Надежда ВАСИЛЬЕВА, известный психолог.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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