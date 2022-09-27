27.09.2022
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Общество
Сегодня день рождения главы района и деятеля культуры
Сегодня, 27 сентября исполнилось 42 года Валерию Михайловичу СЕНТЯКОВУ, главе Нижнеколымского района.
В этот же день отмечает свой день рождения Евгения Иннокентьевна ТОМСКАЯ-МАТВЕЕВА, заведующая литературной частью Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, отличник культуры Республики Саха (Якутия).
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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