Сегодня день рождения главы района, депутата, руководителей и краеведа

Сегодня, 13 апреля исполнилось 48 лет Северину Николаевичу ПОЗДНЯКОВУ, главе Алданского района.

В этот же день отмечает свой день рождения Алена Николаевна АТЛАСОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председатель парламентского комитета по делам семьи и детства, общественный деятель, директор БФ ОИП «Праздник жизни».

Сегодня исполнилось 46 лет Юрию Николаевичу КРАВЦОВУ, заместителю постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации.

13 апреля отмечает свой день рождения Марина Евгеньевна ГЕРМАН, управляющий ГУ РО Фонда социального страхования РФ по Республике Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 70 лет Илье Семеновичу КОЛОСОВУ, краеведу, знатоку исторических событий 20-ых годов ХХ века.