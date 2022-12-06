06.12.2022
00:19
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Якутия
Сегодня день рождения главы района
Сегодня, 6 декабря исполнилось 60 лет Жyмaртy Жaлсылковичy AБИЛЬМАНОВУ, главе Ленского района.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
8-411-233-52-84 (доставка)
Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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