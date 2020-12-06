06.12.2020
00:51
97
Якутия
Сегодня день рождения главы района
Сегодня, 6 декабря исполнилось 58 лет Жумарту Жакслыковичу АБИЛЬМАНОВУ, главе администрации Ленского района.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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