06.12.2020
00:51
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Якутия

Сегодня день рождения главы района

Сегодня, 6 декабря исполнилось 58 лет Жумарту Жакслыковичу АБИЛЬМАНОВУ, главе администрации Ленского района.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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