06.05.2021
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Общество
Сегодня день рождения главы, поэта, преподавателя и историка
Сегодня, 6 мая исполнилось 38 лет Эдуарду Егоровичу ФИЛИППОВУ, главе наслега Сунтар.
В этот же день исполнилось 36 лет Гаврилу Гаврильевичу АНДРОСОВУ, якутскому поэту, публицисту и переводчику, заместителю главного редактора литературного журнала «Чолбон».
Сегодня отмечает свой день рождения Валентина Ивановна КОЛОДЕЗНИКОВА, известный преподаватель вокала, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия).
6 мая исполнилось 70 лет Артему Пантелеймоновичу СЛЕПЦОВУ, кандидату исторических наук, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетного работника общего образования РФ.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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