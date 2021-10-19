Сегодня день рождения главы, мелодиста, автора выставок и спортсмена

Сегодня, 19 октября исполнилось 67 лет Георгию Николаевичу ФЕДОРОВУ, главе Усть-Янского района.

В этот же день исполнилось 70 лет Федору Дмитриевичу ПЕТРОВУ, автору более 15 песен, члену творческого объединения мелодистов «Тойон Мюрю» Усть-Алданского улуса.

Сегодня исполнилось 45 лет Семену Юрьевичу ОКОЕМОВУ, заведующему отделом истории Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского.

19 октября исполнилось 40 лет Николаю Яковлевичу НИКОЛАЕВУ, известному многоборцу, трехкратному серебряному призеру «Игр Дыгына», чемпиону Якутии и России по скоростному сенокошению, победителю республиканских турниров по северному многоборью и якутским прыжкам, отличнику противопожарной службы, отличник молодежной политики Якутии, депутату улусного Совета Вилюйского улуса.