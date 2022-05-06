Сегодня день рождения главы и поэта

Сегодня, 6 мая отмечает свой день рождения Эдуард ФИЛИППОВ, глава наслега Сунтар. В этот же день отмечает свой день рождения Гаврил АНДРОСОВ, известный поэт.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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