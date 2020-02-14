15.02.2020
00:23
155
Политика
Сегодня день рождения главы и омбудсмена
Сегодня, 15 февраля исполнился 41 год Никите Викторовичу АНДРЕЕВУ, главе администрации Горного улуса.
В этот же день исполнилось 47 лет Константину Васильевичу РОББЕКУ, уполномоченному по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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