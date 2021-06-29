29.06.2021
00:35
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Общество

Сегодня день рождения главы диаспоры и руководителя

Сегодня, 29 июня отмечает свой день рождения Лариса Реасовна КУЛАКОВСКАЯ, общественный деятель, руководитель Саха диаспоры в Сербии.

В этот же день исполнилось 60 лет Олегу Николаевичу АРЖАКОВУ, директору ООО «Технопрогресс».  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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