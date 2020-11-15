Сегодня день рождения главы, артистов, писателя и журналиста

Сегодня, 15 ноября исполнилось 59 лет Владимиру Семеновичу ПОСКАЧИНУ, главе администрации Верхневилюйского улуса.

В этот же день отмечает свой день рождения Нина Николаевна ЧИГИРЕВА, солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

Сегодня отмечает свой день рождения Феодосия Петровна ШАХУРДИНА, солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона.

15 ноября исполнился 61 год Борису Ивановичу ПАВЛОВУ, писателю, издателю, заслуженному журналисту Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Кира КУРИЛОВА, известный радиожурналист ГТРК САХА.