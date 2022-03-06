Сегодня день рождения главврача, спортсмена, писательницы и телезвезды

Сегодня, 6 марта отмечает свой день рождения Елена Лаврентьевна НИКОЛАЕВА, главный врач ГБУ РС (Я) «Поликлиника №5». В этот же день исполнилось 42 года Георгию Руслановичу БАЛАКШИНУ, советнику главы Республики Саха (Якутия), бронзовому призёру Олимпиады-2008. Сегодня отмечает свой день рождения Саргылана Борисовна ФЕДОРОВА-САВВАТЕЕВА, прозаик и переводчик. 6 марта отмечает свой день рождения Ньургуйаана ВАСИЛЬЕВА, телезвезда НВК САХА.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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