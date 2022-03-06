06.03.2022
00:57
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Общество
Сегодня день рождения главврача, спортсмена, писательницы и телезвезды
Сегодня, 6 марта отмечает свой день рождения Елена Лаврентьевна НИКОЛАЕВА, главный врач ГБУ РС (Я) «Поликлиника №5».
В этот же день исполнилось 42 года Георгию Руслановичу БАЛАКШИНУ, советнику главы Республики Саха (Якутия), бронзовому призёру Олимпиады-2008.
Сегодня отмечает свой день рождения Саргылана Борисовна ФЕДОРОВА-САВВАТЕЕВА, прозаик и переводчик.
6 марта отмечает свой день рождения Ньургуйаана ВАСИЛЬЕВА, телезвезда НВК САХА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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