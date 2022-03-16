16.03.2022
00:57
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Общество

Сегодня день рождения главврача, мелодиста, предпринимателя и журналистов

Сегодня, 16 марта исполнилось 37 лет Ивану Петровичу ЛУЦКАНУ, главному врачу Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, известному политику.

В этот же день исполнилось 59 лет Владимиру Петровичу ИНДИГИРСКОМУ, известному мелодисту, музыковеду и журналисту.

Сегодня исполнилось 62 года Петру Николаевичу АНДРЕЕВУ, известному предпринимателю, владельцу туркомплекса «Орто Дойду».

16 марта отмечают свои дни рождения Туйаара Карловна НУТЧИНА, главный редактор сайта «Аартык.ру», известные журналисты Елена АГАФОНОВА и Ирина ЕЛИСЕЕВА.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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