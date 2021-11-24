24.11.2021
00:02
131
Общество
Сегодня день рождения главного врача и народного мастера
Сегодня, 24 ноября отмечает свой день рождения Ольга Антоновна УШКАРЕВА, главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)».
Сегодня исполнилось 70 лет Борису Матвеевичу ЕГОРОВУ, народному мастеру, отличнику образования Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.11.2021
22
24.11.2021
92
24.11.2021
129
23.11.2021
135
23.11.2021
109
23.11.2021
632
23.11.2021
297
23.11.2021
195
23.11.2021
385
23.11.2021
190
23.11.2021
217
23.11.2021
358
23.11.2021
1416
23.11.2021
722
23.11.2021
219
23.11.2021
856
23.11.2021
598
23.11.2021
253
23.11.2021
299
23.11.2021
994
23.11.2021
521
23.11.2021
452
23.11.2021
263
23.11.2021
346
23.11.2021
729
23.11.2021
440
23.11.2021
216
23.11.2021
257
23.11.2021
247
23.11.2021
266
23.11.2021
630
23.11.2021
339
23.11.2021
1100
23.11.2021
447
23.11.2021
1379
23.11.2021
665
23.11.2021
1599
22.11.2021
407
22.11.2021
750
22.11.2021
389
22.11.2021
267
22.11.2021
1715
22.11.2021
1038
22.11.2021
1740
22.11.2021
1051
22.11.2021
523
ТОП НОВОСТИ
19.11.2021
55586
21.11.2021
9042
18.11.2021
3977
20.11.2021
3030
20.11.2021
2546
19.11.2021
2526
20.11.2021
2492
19.11.2021
2051