Сегодня день рождения главного врача и народного мастера

Сегодня, 24 ноября отмечает свой день рождения Ольга Антоновна УШКАРЕВА, главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)».

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