24.11.2021
00:02
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Общество

Сегодня день рождения главного врача и народного мастера

Сегодня, 24 ноября отмечает свой день рождения Ольга Антоновна УШКАРЕВА, главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)».

Сегодня исполнилось 70 лет Борису Матвеевичу ЕГОРОВУ, народному мастеру, отличнику образования Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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