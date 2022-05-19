19.05.2022
00:19
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Общество

Сегодня день рождения главного редактора, народного дипломата и литературоведа

Сегодня, 19 мая исполнилось 47 лет Чокууру Николаевичу ГАВРИЛЬЕВУ, главному редактору газеты «Саха Сирэ».

В этот же день отмечает свой день рождения Амаржаргал БАЛЖИННЯМ, народный дипломат, председатель Общества Монголо-Саха сотрудничества.

Сегодня отмечает свой день рождения Лидия Николаевна РОМАНОВА, литературовед, кандидат филологических наук.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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