19.05.2022
00:19
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Общество
Сегодня день рождения главного редактора, народного дипломата и литературоведа
Сегодня, 19 мая исполнилось 47 лет Чокууру Николаевичу ГАВРИЛЬЕВУ, главному редактору газеты «Саха Сирэ».
В этот же день отмечает свой день рождения Амаржаргал БАЛЖИННЯМ, народный дипломат, председатель Общества Монголо-Саха сотрудничества.
Сегодня отмечает свой день рождения Лидия Николаевна РОМАНОВА, литературовед, кандидат филологических наук.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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