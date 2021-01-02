02.01.2021
00:43
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Общество
Сегодня день рождения глав, журналиста и художницы
Сегодня, 2 января исполнилось 63 года Виктору Николаевичу СТАНИЛОВСКОМУ, главе Нерюнгринского района.
В этот же день отмечает свой день рождения Агния Семеновна СИМОНОВА, глава Ботуобуйинского наслега Мирнинского района.
Сегодня исполнилось 64 года Илье Филипповичу МИХАЛЬЧУКУ, бывшему мэру города Якутска.
2 января исполнился 61 год Виталию СУРУ, известному журналисту.
В этот же день отмечает свой день рождения Сардаана ИВАНОВА, известная художница, доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусств Арктического государственного института культуры и искусств, отличник культуры РС (Я).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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