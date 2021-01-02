Сегодня день рождения глав, журналиста и художницы

Сегодня, 2 января исполнилось 63 года Виктору Николаевичу СТАНИЛОВСКОМУ, главе Нерюнгринского района. В этот же день отмечает свой день рождения Агния Семеновна СИМОНОВА, глава Ботуобуйинского наслега Мирнинского района. Сегодня исполнилось 64 года Илье Филипповичу МИХАЛЬЧУКУ, бывшему мэру города Якутска. 2 января исполнился 61 год Виталию СУРУ, известному журналисту. В этот же день отмечает свой день рождения Сардаана ИВАНОВА, известная художница, доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусств Арктического государственного института культуры и искусств, отличник культуры РС (Я).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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