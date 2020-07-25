25.07.2020
00:33
129
Общество
Сегодня день рождения генерала и журналистов
Сегодня, 25 июля исполнился 61 год Александру Владимировичу ГОРКУНУ, генерал-майору в отставке.
В этот же день исполнилось 49 лет Ивану СЕРГИНУ, известному журналисту.
25 июля исполнилось 55 лет Александру ВЕРЕВКИНУ, известному журналисту.
Сегодня отмечает свой день рождения Жанна НИКОНОВА, известный журналист.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.07.2020
0
25.07.2020
84
24.07.2020
182
24.07.2020
1195
24.07.2020
430
24.07.2020
241
24.07.2020
846
24.07.2020
549
24.07.2020
502
24.07.2020
511
24.07.2020
478
24.07.2020
485
24.07.2020
295
24.07.2020
375
24.07.2020
495
24.07.2020
2285
24.07.2020
397
24.07.2020
338
24.07.2020
474
24.07.2020
1008
24.07.2020
705
24.07.2020
864
24.07.2020
372
24.07.2020
458
24.07.2020
1666
24.07.2020
500
24.07.2020
1076
24.07.2020
1022
24.07.2020
411
24.07.2020
638
24.07.2020
423
24.07.2020
481
24.07.2020
416
24.07.2020
493
24.07.2020
382
24.07.2020
368
24.07.2020
2332
24.07.2020
679
24.07.2020
669
24.07.2020
750
23.07.2020
515
23.07.2020
632
23.07.2020
641
23.07.2020
552
23.07.2020
540
23.07.2020
4449
23.07.2020
502
23.07.2020
2646
23.07.2020
515
23.07.2020
889
23.07.2020
685
23.07.2020
1176
23.07.2020
828
23.07.2020
1409
23.07.2020
2964
ТОП НОВОСТИ
20.07.2020
7694
21.07.2020
6979
20.07.2020
6049
20.07.2020
5602
23.07.2020
4475
20.07.2020
3737
21.07.2020
3468
21.07.2020
3418