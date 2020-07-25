25.07.2020
00:33
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Общество

Сегодня день рождения генерала и журналистов

Сегодня, 25 июля исполнился 61 год Александру Владимировичу ГОРКУНУ, генерал-майору в отставке.

В этот же день исполнилось 49 лет Ивану СЕРГИНУ, известному журналисту.

25 июля исполнилось 55 лет Александру ВЕРЕВКИНУ, известному журналисту.

Сегодня отмечает свой день рождения Жанна НИКОНОВА, известный журналист.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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