09.11.2022
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Общество
Сегодня день рождения фотографа
Сегодня, 9 ноября отмечает свой день рождения Мария ВАСИЛЬЕВА, фотограф ЯСИА.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
8-411-233-52-84 (доставка)
Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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