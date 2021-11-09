09.11.2021
00:39
97
Общество
Сегодня день рождения фотографа
Сегодня, 9 ноября отмечает свой день рождения Мария ВАСИЛЬЕВА, известный фотограф, фотокорреспондент ЯСИА.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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