10.12.2022
00:26
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Общество
Сегодня день рождения финансиста и общественного деятеля
Сегодня, 10 декабря отмечает свой день рождения Анжелика Живкурсовна АКИМОВА, известный финансист.
В этот же день отмечает свой день рождения Альбина ПЕРМЯКОВА, общественный деятель.
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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