27.11.2021
00:05
20
Общество
Сегодня день рождения фермера, режиссера и путешественника
Сегодня, 27 ноября исполнился 41 год Артуру ЭМУ, общественному деятелю, инновационному фермеру Якутии.
В этот же день отмечает свой день рождения Марина ВАРБУТ, известный режиссер.
Сегодня отмечает свой день рождения Мария Никитична ПРОХОРОВА, ветеран библиотечного дела, отличник культуры Республики Саха (Якутия).
27 ноября исполнилось 50 лет Уйбаану УНДААРУ, известному путешественнику.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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