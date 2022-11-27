27.11.2022
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Общество
Сегодня день рождения фермера и режиссера
Сегодня, 27 ноября исполнилось 48 лет Артуру ЭМУ, фермеру, общественному деятелю.
В этот же день отмечает свой день рождения Марина ВАРБУТ, режиссер.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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