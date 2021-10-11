Сегодня день рождения епископа и артиста

Сегодня, 11 октября исполнилось 53 года Алексею Александровичу ЛУКИНУ – епископу Якутскому и Ленскому РОМАНУ. В этот же день исполнилось 72 года Анатолию Павловичу НИКОЛАЕВУ, артисту театра и кино, актеру Саха академического театра им. П.А. Ойунского, заслуженному артисту РФ, народному и заслуженному артисту РС (Я).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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