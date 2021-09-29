29.09.2021
00:48
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Общество
Сегодня день рождения экс-зампреда правительства, экс-министра, поэтессы и мелодиста
Сегодня, 29 сентября исполнилось 42 года Денису Георгиевичу БЕЛОЗЕРОВУ, бывшему заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия), ныне председателю комитета муниципального контроля администрации Калининграда.
В этот же день исполнилось 65 лет Александру Евгеньевичу ТАРАСОВУ, бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Августина Яковлевна ЛОНКУНОВА, поэтесса, прозаик, переводчица.
29 сентября исполнилось 55 лет Степану Степановичу СЕРГУЧЕВУ, мелодисту, баянисту, автору более 40 песен.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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