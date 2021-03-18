18.03.2021
00:13
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Экология

Сегодня день рождения эколога

Сегодня, 18 марта исполнился 71 год Владимиру Афанасьевичу ГРИГОРЬЕВУ, организатор экологии, Почетному гражданину Усть-Янского, Среднеколымского и Кобяйского улусов, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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