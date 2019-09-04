05.09.2019
00:28
62

Экология

Сегодня день рождения эколога

Сегодня, 5 сентября исполнилось 68 лет Анатолию Игнатьевичу ЧОМЧОЕВУ, известному экологу, инноватору и общественному деятелю.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх