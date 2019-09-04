05.09.2019
00:28
62
Экология
Сегодня день рождения эколога
Сегодня, 5 сентября исполнилось 68 лет Анатолию Игнатьевичу ЧОМЧОЕВУ, известному экологу, инноватору и общественному деятелю.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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