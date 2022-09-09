09.09.2022
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Культура
Сегодня день рождения драматурга и модельера
Сегодня, 9 сентября исполнилось 62 года Семену Никоновичу ЕРМОЛАЕВУ – Сиэн Екер, писателю, драматургу, киносценаристу и тележурналисту.
В этот же день отмечает свой день рождения Анжелика КИРИЛЛИНА, известный модельер, автор стиля Sakha Boho – Саха бохо.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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8-411-233-52-84 (доставка)
Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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