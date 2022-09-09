09.09.2022
00:15
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Культура

Сегодня день рождения драматурга и модельера

Сегодня, 9 сентября исполнилось 62 года Семену Никоновичу ЕРМОЛАЕВУ – Сиэн Екер, писателю, драматургу, киносценаристу и тележурналисту.

В этот же день отмечает свой день рождения Анжелика КИРИЛЛИНА, известный модельер, автор стиля Sakha Boho – Саха бохо.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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