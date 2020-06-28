Сегодня день рождения доктора наук и общественного деятеля

Сегодня, 28 июня отмечает свой день рождения Пальмира Георгиевна ПЕТРОВА, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной и патологической физиологии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Михайловна ЛЫХИНА, общественный деятель.

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