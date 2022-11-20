20.11.2022
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Общество
Сегодня день рождения дизайнера и руководителя
Сегодня, 20 ноября отмечает свой день рождения Саргылана БАРАХОВА – ЫМЫЫ, дизайнер ювелирных изделий, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Туйара АЛЕКСЕЕВА, коммерческий директор ГУП «Горснаб».
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
8-411-233-52-84 (доставка)
Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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