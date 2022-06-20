Сегодня день рождения дирижера и предпринимателя

Сегодня, 20 июня исполнилось 76 лет Алексею Платоновичу УНАРОВУ, дирижеру, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Ирина ЖИРКОВА, совладелица ювелирного салона в Санкт-Петербурге, общественный деятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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