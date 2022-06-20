20.06.2022
00:44
74
Общество
Сегодня день рождения дирижера и предпринимателя
Сегодня, 20 июня исполнилось 76 лет Алексею Платоновичу УНАРОВУ, дирижеру, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Ирина ЖИРКОВА, совладелица ювелирного салона в Санкт-Петербурге, общественный деятель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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