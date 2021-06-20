20.06.2021
00:14
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Общество
Сегодня день рождения дирижера и доктора наук
Сегодня, 20 июня исполнилось 75 лет Алексею Платоновичу УНАРОВУ, известного дирижеру, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 74 года Василию Васильевичу СТАРЦЕВУ, общественному деятелю, Почетному гражданину Нерюнгринского района, доктору экономических наук.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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